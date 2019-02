El comú aprova una partida de 536.000 euros per ampliar voravies

Es renovarà el paviment a diversos carrers de la parròquia i es millorarà l’accessibilitat

El consell de comú va aprovar per assentiment la reforma de gairebé 2.000 metres lineals de voravies a diferents zones de la parròquia, que tindran un cost de 535.000 euros i se seguirà millorant l’accessibilitat. Els cònsols van presentar l’adjudicació a les empreses Entrimo, SLU, i Simco, SAU, per fer els treballs de substitució de l’asfalt als carrers de Josep Viladomat, al tram de l’avinguda de les Escoles entre aquest carrer fins a la cruïlla amb el Pessebre, un tram d’aquesta via entre Copríncep de Gaulle i les Escoles, la carretera, el cementiri i la urbanització de la Plana i