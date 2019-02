Actualitzada 26/02/2019 a les 07:11

La Central ha preparat un seguit de propostes per tots els gustos adreçades als joves i coincidint amb les vacances escolars. Avui, hi haurà una nova edició de l’Escape room pels carrers del centre històric. Els participants hauran de superar un seguit d’enigmes per ajudar els passadors andorrans a fer sortir del país dos aviadors anglesos que fugen de la Gestapo.