La reforma integral del Prat del Colat estarà enllestida abans de l'estiu

El comú de la Massana podrà invertir 2,7 milions més del que havia previst en obres de millora de la parròquia degut a l’excedent en Tresoreria

Avança la reforma integral al Prat del Colat Espai destinat a bicicletes i patinets del Prat del Colat COMÚ DE LA MASSANA

Actualitzada 26/02/2019 a les 18:14

Redacció Andorra la Vella

El Comú de la Massana ha aprovat l’adjudicació dels treball de reforma del parc del Prat del Colat al consell celebrat avui després de la validació i proclamació de les dues candidatures que concorreran a les eleccions generals. Gràcies a un excedent en tresoreria es podrà invertir 2,7 milions més del que havia previst el Comú en obres de millora a la parròquia massanenca.

Les reformes començaran els pròxims dies i l'empresa que ha guanyat el concurs s'ha compromès a tenir-les enllestides en un període de 3 mesos per tal de garantir que es pugui celebrar la inauguració a finals de primavera. El projecte inclou instal·lacions com una tirolina, una piràmide de jocs, tobogans gegants o un circuit de bicicleta infantil.

El cònsol major, David Baró, ha explicat que també hi ha actuacions en urbanitzacions, "ja sigui de xarxes d'aigua potable, sigui per asfaltar o millorar l'entrada del parc natural. En definitiva són unes accions per millorar la parròquia i també el benestar dels ciutadans, que estaven previstes i que per tant en aquest darrer tram de final de mandat es volien tirar endavant".