El pla de mobilitat de la vall central preveu superilles al Clot d'Emprivat

El projecte del Govern permetria habilitar carrers amb dos carrils en un únic sentit per descongestionar el trànsit

Actualitzada 25/02/2019 a les 07:03

Enric Revuelta Andorra la Vella

El nou pla de mobilitat de les valls centrals preveu l’opció d’habilitar superilles per regular el trànsit a la zona del Clot d’Emprivat, a la parròquia d’Escaldes-Engordany. El cap de l’àrea de Mobilitat, Jaume Bonell, explica que aquest sistema, que s’utilitza en determinats punts de l’Eixample de Barcelona, permetria “desencallar” el trànsit en determinades hores punta del dia i, de retruc, contribuiria a millorar la mobilitat de la parròquia i d’Andorra la Vella, per a la qual també es preveuen altres actuacions.

En tot cas, la decisió d’aprovar el nou pla de mobilitat de la Vall Central i d’habilitar o no les superilles, que provocaria que alguns carrers tinguessin dos carrils unidireccionals, no es prendrà fins a la pròxima legislatura, per evitar que “es polititzi” el tema abans de les eleccions del 7 d’abril. El pla en què ha treballat el Govern també preveu fer canvis a la capital, on una de les possibilitats és que l’avinguda Meritxell i el carrer Prat de la Creu siguin d’un sol sentit de circulació. Segons Bonell, això permetria generar “dos grans anells circulatoris” que permetrien millorar la mobilitat i minimitzar els efectes de l’alta densitat de trànsit durant les hores punta.

El cap de l’àrea de Mobilitat apunta que amb aquests canvis, si bé podria augmentar la distància de trajecte, es guanyaria en una “major fluïdesa” per circular i, per tant, el temps al volant es reduiria respecte a l’actual.

La proposta per millorar la mobilitat a les Valls Centrals també preveu incorporar més carrils bus i de bici, crear nous voravies i regular els espais de càrrega i de descàrrega de mercaderies. “Són moltes petites accions que haurien d’aportar un gran canvi substancial”, explica Bonell, que també avança que es planteja la possibiltat de fer una política de transport públic “diferent” respecte a l’actual, que inclouria la millora de les freqüències de pas i reduir les dimensions dels autobusos, que s’anirien substituint pels elèctrics.

Jaume Bonell recorda que ara una de les prioritats en l’àmbit de la mobilitat és “facilitar” el trànsit a la zona de la Vall Central . La reducció dels embussos a les hores punta passaria per plantejar l’opció d’alternar diferents horaris d’entrada i sortida a les escoles i a la feina. Per això, segons Bonell, caldria “intentar negociar” amb les empreses privades l’entrada als llocs de treball perquè “no hi hagi confluència”. El màxim responsable de Mobilitat explica que ara la prioritat és millorar l’accés a Escaldes-Engordany i Andorra la Vella i, després, crear els diferents plans de la resta de zones. Un cop això estigui consolidat, Bonell apunta que cladria emprendre accions per “baixar millor” des de la Massana i Encamp i, alhora, “pujar” amb més facilitat des de Sant Julià de Lòria.



LA PROVA DE LA MASSANA

Bonell desestima tornar a eliminar un dels dos carrils de la carretera entre la Massana i Encamp. El responsable de Mobilitat, que recorda que a la Vall Central hi circulen fins a 6.000 cotxes entre les 7 i les 9 del matí, diu que reduir els carrils “millora substancialment la mobilitat” a la Vall Central, però allarga el temps de viatge i de velocitat.