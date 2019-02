Actualitzada 23/02/2019 a les 07:00

Najat El Hachmi va tornar ahir al Principat per presentar la seva nova obra, Mare de llet i mel, a la biblioteca comunal d'Escaldes-Engordany. L’obra recull el fil de l'anterior llibre i on l'autora ha fet "un treball d'arqueologia" per posar en relleu la lluita de la seva mare, com la d'altres dones musulmanes, quan va arribar a Europa per poder prosperar.