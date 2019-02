El gimnàs i l’escola bressol van tornar ahir a reprendre l’activitat tres mesos després de l’incendi que va afectar el centre

El centre esportiu dels Serradells i l’escola bressol van reobrir ahir les seves portes per reprendre l’activitat tres mesos després de l’incendi que va afectar les instal·lacions, en especial la piscina, i que va provocar el tancament del complex el novembre passat. Durant aquest temps el comú ha dut a terme treballs per adequar i assegurar les zones afectades per l’incident. Així, els usuaris del centre esportiu d’Andorra la Vella ja poden gaudir de la majoria d’instal·lacions, com el gimnàs o el pavelló, però no de la piscina, que encara roman tancada. Segons la cònsol major de la parròquia, Conxita