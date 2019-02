Les instal·lacions del centre esportiu, menys la piscina, ja tornen a funcionar i la setmana vinent començaran les activitats dirigides

El comú reobre els Serradells La cònsol major, Conxita Marsol, durant la reobertura del centre

Actualitzada 21/02/2019 a les 13:31

Andorra la Vella

El comú d'Andorra la Vella ha reobert el centre esportiu dels Serradells. A partir d'avui totes les instal·lacions, a excepció de la piscina, tornen a oferir els espais amb els horaris habituals. Tot i així, les activitats dirigides i diversos serveis començaran a funcionar a partir de la setmana vinent. L’entrada al centre s'ha de fer exclusivament per la zona de l’aparcament i només qui vagi a peu pel rec del Solà pot accedir al recinte per la plaça Pier­re de Coubertin. Per tant, el pas per la rampa que connecta el pàrquing amb aquesta plaça queda anul·lat, tant per a cotxes com per a vianants.

Aquest matí, la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, s'ha presentat a primera hora al centre per donar la benvinguda als abonats més matiners. Marsol ha expressat que els usuaris estan molt agraïts amb el tracte que han rebut en els centres on han estat reubicats des de l'incendi i per la preocupació que s'ha tingut en reobrir els Serradells el més aviat possible.

Pel que fa a la piscina, la cònsol ha declarat que "espera" poder començar els treballs el proper 15 de setembre, ja que encara s'ha de publicar el concurs per l'adjudicació de les obres. Tot i així, els terminis s'estan duent a terme en el calendari previst.