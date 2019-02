Els amos dels gossos no censats seran sancionats l'estiu del 2020

La normativa entrarà en vigor l’1 de setembre però els comuns donaran una moratòria d’entre vuit i deu mesos abans de multar

Les sancions per als propietaris dels gossos que no estiguin censats es començaran a aplicar a partir de l’estiu del 2020, entre vuit i deu mesos després que s’hagi implementat la normativa. Així ho va explicar la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Trini Marín, després de la reunió de cònsols que es va celebrar ahir. “A partir de l’1 de setembre entrarà en vigor la normativa i els propietaris tindran fins a aquesta data per portar-los al veterinari i que els facin el registre. Després ja procedirem a sancionar”, va explicar. La seva parròquia adjudicarà dilluns la creació del registre a una