Els Serradells reobre aquest dijous

Totes les instal·lacions, menys la piscina, tornaran a estar en funcionament amb activitats durant els horaris habituals

Actualitzada 18/02/2019 a les 12:46

Redacció Andorra la Vella

El Centre Esportiu dels Serradells tornarà a posar-se en marxa aquest dijous 21 de febrer. Els usuaris podran fer servir totes les instal·lacions a excepció de la piscina, que romandrà tancada fins que s'acabin els treballs de reconstrucció. Mentrestant, el comú aplicarà un 10% de descompte global a totes les quotes d'abonaments dels usuaris del centre. Els clubs esportius aniran recuperant l'activitat al centre i l'escola bressol oferirà de nou l'espai i els horaris habituals.

La reobertura es fa en els terminis previstos, ja que la bastida exterior de l'edifici s'ha retirat i s'ha acabat tots els treballs de neteja a fons de les zones i els sistemes de ventilació. L'entrada al centre esportiu s'ha de fer exclusivament per l'aparcament, on s'ha habilitat un túnel provisional i només les persones que vagin a peu pel Rec de l'Obac podran accedir al centre des de la plaça Pierre de Coubertain. El pas per la rampa que connecta el pàrquing amb la plaça queda anul·lat, tant per als vehicles com per als vianants.