L’accident va succeir a l’avinguda François Mitterrand i no va causar ferits

Un dels autobusos que fan el servei de transport de viatgers fins al Funicamp –l’anomenat Funibus–va patir ahir un aparatós accident a l’avinguda François Mitterrand, precisament quan estava estacionat a la zona on hi ha l’estació d’ar­ribada i sortida del giny. El sinistre es va saldar sense ferits, tot i que l’ensurt va ser gran. Per causes que s’han de determinar, el vehicle es va desfrenar i va acabar impactant contra la marquesina d’una parada de bus i contra tres cotxes que hi havia estacionats. La marquesina va quedar literalment destrossada. L’autocar va també va patir danys materials considerables però