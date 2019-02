Els empleats afectats són els que han canviat de feina i als quals el comú només computa el complement del nou lloc de treball

El Sitca discrepa de la valoració del GAdA d'alguns treballadors Emi Matarrodona ha presentat la dimissió com a presidenta del Sitca Eva Bosch

Actualitzada 13/02/2019 a les 18:17

Redacció Andorra la Vella

El Sindicat de Treballadors del Comú d'Andorra la Vella (Sitca) ha mostrat «disconformitat» de la manera que el comú ha calculat a determinades empleats la part corresponent que els toca de l'acumulat del GAdA, segons ha explicat avui la presidenta del col·lectiu, Emi Matarrodona, que ha afegit que van manifestar aquestes discrepàncies a la cònsol major, Conxita Marsol, en la reunió que es va celebrar dilluns passat. Els representants sindicals no han concretat el nombre exacte de persones que es troben en aquesta situació però sí que han exposat que el comú s'hauria valgut d'un canvi de feina, per fer el càlcul corresponent, sense tenir en compte l'acumulat que els devien de la plaça anterior. En aquesta reunió, Marsol es va comprometre a donar-los una resposta a finals de mes sobre com i en quines condicions pagaran l'acumulat pendent, una decisió que el Sitca acatarà tot i que ells volen que sigui un pagament únic, a ser possible abans de sis mesos, segons han assenyalat. A la trobada també es van tractar altres temes com la jubilació anticipada, sobre la qual el comú els presentarà un estudi al mes de març, el pagament de les hores extraordinàries o els plans de formació.

Matarrodona ha anunciat a més que va presentar la seva dimissió del càrrec, que es va fer efectiva ahir. Les raons són «personals» i estan motivades «per l'intens any que he viscut», ha assegurat. La resta de la junta continua activa i ja treballen per trobar una persona que la substitueixi.