Canvis a l'entrada al pàrquing del centre històric per obres

Els propietaris inicien els treballs per desenvolupar un projecte urbanístic

L’aparcament del centre històric veurà modificada parcialment la seva entrada principal, situada al carrer de la Grau i a tocar de Prat del Rull, des d’avui, pel projecte urbanístic que desenvoluparan els propietaris de la zona i que el comú aprofitarà per fer un nou vial paral·lel a Doctor Vilanova, que connectarà Prat de la Creu amb l’estació d’autobusos. D’aquesta manera els vehicles que hi vulguin accedir ho hauran de fer des de Doctor Vilanova, a través del baixador que dona accés al restaurant La Borda Pairal, i que s’ha eixamplat per poder oferir dos carrils de circulació. De fet,