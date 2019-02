Allau de coordinació

Prop de 160 efectius dels bombers, banders, policia, Protecció Civil i el SUM van participar ahir en un simulacre d’allau a l’estació de Pal Arinsal. El matí va servir per millorar la comunicació entre els cossos a l’hora d’efectuar un rescat amb moltes víctimes.

Més val prevenir que curar, diuen. El refranyer, ja se sap, mai no s’equivoca i ahir prop de 160 persones ho van posar en pràctica. Efectius del cos de bombers, de la policia, dels banders, així com del servei urgent mèdic (SUM) i també professionals de totes les estacions d’esquí del Principat van participar en un simulacre de recerca de víctimes d’allau. L’escenari va ser Vallnord-Pal Arinsal, concretament al planell de la Tossa, on es va desplegar tot l’operatiu. Abans, però, el responsable del grup de muntanya dels bombers, Òscar Santos, va oferir una presentació als assistents sobre el dia