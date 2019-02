El Parc Central no registra cap incident tot i romandre obert

El comú d’Andorra la Vella manifesta que des que es va obrir el Parc Central, per connectar l’espai verd de la capital amb el passeig del riu, no s’ha registrat cap acte vandàlic. El conseller de Medi Ambient i Innovació, David Astrié, es va mostrat satisfet per la manca d’incidents tot i l’obertura de l’espai. “Estem molt contents perquè els ciutadans no han fet cap acte vandàlic. Respecten aquest espai i això, des de la corporació, ho aplaudim”, va manifestar Astrié. “Hem rebut inputs positius a nivell de vandalisme, que era el que ens feia més por”, considera el conseller,

#1 Els ciutadans no som vandàlics

(09/02/19 09:35)