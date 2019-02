Debuta el dòmino

El popular joc va ser la novetat de la final del Campionat de jocs de taula de la gent gran, que va tenir picabaralles interparroquials.

La competitivitat no té edat i ahir es va poder demostrar una vegada més a la final del Campionat nacional de jocs de taula, que es va celebrar al Centre de Congressos de la capital. Tal com va reconèixer el president, Simó Duró, la jornada va transcórrer amb alegria i germanor però sempre hi ha espai per a petites picabaralles que s’acaben oblidat de seguida. “Ja se sap que moltes vegades hi ha tibantor entre les parròquies i el joc és origen de petites disputes, històries i incompatibilitats, però nosaltres passem d’això i ens centrem a passar-nos-ho bé”, reia Duró.