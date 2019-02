Pla per convertir el Pas en un punt comercial d'interès nacional

Els tres partits representats al consell encampadà han signat aquest matí el text per a la dinamització econòmica de la parròquia

Actualitzada 07/02/2019 a les 13:52

Redacció Encamp

Els tres grups polítics representats al comú d'Encamp, DA, L'A i PS, han signat aquest matí un pla per a la dinamització econòmica de la parròquia, que té com a objectiu convertir el Pas de la Casa en un punt comercial d'interès nacional i fer d'Encamp un entorn residencial, perquè "no sigui una ciutat dormitori", segons ha explicat el cònsol major, Jordi Torres, a la roda de premsa posterior a la signatura. El comú preveu formar un comitè, amb el termini màxim d'un mes, per tal d'estipular les accions necessàries per rehabilitar el poble del Pas de la Casa "cap a un entorn atractiu" i convertir el comerç fronterer en "una experiència shopping amb una diversificació de l'oferta comercial" i impulsar també el comerç de proximitat a Encamp, així com realçar el seu paisatge i patrimoni cultural. Aquest pla de dinamització engloba les tasques d'embelliment de les avingudes de Joan Martí i de François Mitterrand, que la setmana passada van ser adjudicades a les empreses Treballs Públics Unitas SAU i Locubsa, i que tindran una inversió total de 5.555.394,41 euros, així com un termini d'execució de deu mesos.

#3 Pot

(07/02/19 17:54)



#2 Andorà

(07/02/19 16:28)



#1 Lluis

(07/02/19 16:01)