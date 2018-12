La plantilla del Barça se solidaritza amb els Serradells

Actualitzada 06/12/2018 a les 12:44

Continuen arribant-nos mostres de suport per l'ensurt als Serradells de fa dues setmanes. El @FCBarcelona ens han fet arribar aquesta samarreta signada per tots els jugadors del primer equip! Moltíssimes gràcies, @Barcelona_FDA ! Un detall pic.twitter.com/cWDxjYNILo — Andorra la Vella (@AndorraCapital) 6 de diciembre de 2018

El FC Barcelona s'ha solidaritzat amb els Serradells, després que s'incendiés fa dues setmanes. El club català ha fet arribar una samarreta signada pels jugadors del primer equip al comú d'Andorra la Vella, perquè es pugui exhibir al recinte esportiu en la seva reobertura. La cònsol major de la capital, Conxita Marsol, ha rebut de mans de representants del Barça aquest matí el tèxtil signat per jugadors com Gerard Piqué, Leo Messi o Luis Suárez, on es pot llegir "Amb afecte i carinyo pel centre esportiu els Serradells, Andorra la Vella".