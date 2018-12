Bonell diu que ja tenen el plec de bases a punt i que el volen publicar aquest mes per intentar adjudicar-lo aquesta legislatura

El consell General està ultimant un projecte per embellir l’entorn de Casa de la Vall, concretament de la zona on ara hi ha un aparcament a l’aire lliure i una plaça, en què s’hi preveu fer un gran espai que doni resposta a les necessitats de la parròquia i que serveixi també per celebrar esdeveniments de caràcter cultural. A més, tindrà un aparcament soterrat que permetrà com a mínim doblar la quarantena de places que hi ha actualment. La subsíndica general, Mònica Bonell, va assegurar que ja tenen preparat el plec de bases per fer un concurs d’idees que haurà