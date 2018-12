L'Automòbil Club demana passos de vianants més segurs als comuns

El secretari general de l’organització els va animar a emmirallar-se en Europa i que unifiquin criteris perquè tinguin la menor superfície de pintura

El secretari general de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA), Antoni Sasplugas, va demanar ahir als comuns que s’impliquin en la campanya de seguretat viària que l’entitat engegarà de cara a l’any vinent, i una de les mesures que poden prendre és canviar la pintura dels passos de vianants per fer-los més segurs. També els va proposar que s’unifiquin els criteris a totes les parròquies perquè hi hagi la menor quantitat possible de pintura en aquests espais. “Ens han dit que la que utilitzem no és de les menys lliscants respecte a la que s’usa en altres països i, en aquest sentit,