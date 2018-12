“És difícil poder conviure a Vallnord i Grandvalira conjuntament”

Considera que s’ha de treballar perquè Pal Arinsal entri al forfet únic perquè s’ha anat tancant el cercle i que el canvi a Secnoa no hauria de significar el final de Vallnord

El cònsol es mostra molt satisfet perquè Arcalís pertanyi a Vallnord i a Grandvalira, que remarca que li aporta el renom de la marca, i en l’àmbit polític sosté que la despenalització de l’avortament no s’ha d’utilitzar de forma electoral i assegura que els partits han de seure i trobar la solució conjuntament, segons comenta en una entrevista a la ràdio del Diari.



S’ha iniciat el camí cap al final de Vallnord?

No sé com acabarà però sí que penso que és el principi d’un forfet únic que hem reclamat tots sempre. El final de la marca Vallnord penso que no hauria