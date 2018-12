El comú encén els llums de Nadal amb un arbre gegant

La corporació ha destinat 320.000 euros a l'enllumenat, que aquest any compta amb el túnel situat al carrer Sant Antoni

Actualitzada 30/11/2018 a les 20:48

Escaldes-Engordany ja està preparada per rebre el Nadal. Aquesta tarda el comú ha encès l'enllumenat amb una novetat, un arbre gegant a la plaça Coprínceps. El túnel de llums també s'ha inaugurat al carrer Sant Antoni, ja que aquest any no s'ha pogut posar al carrer de la Unió per les obres de remodelació de l'avinguda i la situació del paviment no permetia instal·lar els pivots que aguanten aquestes llums. A l'inici de l'avinguda Carlemany s'han posat els ninots de Disney i les bombetes que estaven a Coprínceps s'han traslladat a la zona de l'església, on també s'hi han instal·lat uns pessebres.

L'acte ha finalitzat amb una xocolatada i una cantada de nadales i ha comptat amb la presència del cap de Govern, Toni Martí, la cònsol major del comú.En total, el comú ha destinat 320.000 euros. L'acte ha finalitzat amb una xocolatada i una cantada de nadales i ha comptat amb la presència del cap de Govern, Toni Martí, la cònsol major del comú, Trini Marín.