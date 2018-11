La capital tanca el tercer trimestre amb un dèficit pressupostari de 2,8 milions

El consell de comú ha aprovat renovar el contracte de lloguer de l’Estadi Comunal per un període de 15 anys

Actualitzada 29/11/2018 a les 19:48

Redacció Andorra la Vella

El consell de comú d'Andorra la Vella informat de la liquidació pressupostària del tercer trimestre d’aquest any. La capital el trimestre amb un resultat dèficit pressupostari de 2,8 milions. A 30 de setembre, s’han registrat a nivell global uns ingressos de 34,7 milions (62,67% del previst per a tot el 2018) i unes despeses de 37,5 milions (el 67,71%). Les inversions reals, s’han situat en 15 milions en relació als 23 milions pressupostats (65,20%). La cònsol major, Conxita Marsol ha afirmat que "segurament tancarem amb molt poc dèficit perquè falta entrar les famoses transferències de Govern". Marsol ha afegit que els han assegurat que "abans de final d'any ens arribara un import entre 1,8 i 2 milions euros". La cònsol també ha explicat que hi ha llicencies d'obres que poden acabar d'ajustar el resultat.

En la sessió també s’ha acordat renovar el contracte de lloguer de la finca Borda i Prat Salit, on s’aixeca l’Estadi Comunal, per un període de 15 anys i per un import mensual de 35.000 euros. Segons ha informat el comú, l’allargament del lloguer es fa amb vista a la futura reforma que està previst fer a la instal·lació de cara als Jocs dels Petits Estats que s’han de celebrar a Andorra l’any 2021. El comú també ha aprovat l’atorgament de les subvencions per a l’organització i promoció d’activitats i serveis esportius a la parròquia per a la temporada 2018-2018 per un import de 395.358 euros. En total, s’han concedit 41 subvencions.