El comú recompra preferents de Pal-Arinsal per 1,5 milions

L'operació, autoritzada avui a la sessió comunal, serà efectiva a partir de gener i la corporació haurà recuperat ja 7,3 milions de les participacions

Actualitzada 29/11/2018 a les 14:16

Redacció La Massana

El comú ha autoritzat la cinquena recompra de preferents per a l'adquisició de participacions d'Estacions de Muntanya Arinsal Pal per valor d'1,5 milions d'euros. Aquesta iniciativa serà efectiva a principis de gener, i significarà que el comú ja haurà adquirit 7.3 milions d'euros d'aquestes participacions. Les entitats bancàries del país van subscriure-les per valor de 19 milions d'euros al desembre del 2013, fet que suposa que ara sigui d'11,7 milions, xifra que es rebaixarà fins als 10,2 a finals de 2019, quan acabi el mandat comunal.