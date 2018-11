El cònsol major destaca que el total d’inversions durant el mandat s’enfila als 8,7 milions i que el deute es rebaixarà fins als 14

L’alliberament que ha suposat per a les arques del comú d’Ordino vendre la majoria de les accions de Secnoa es veurà reflectit en el pressupost del 2019 amb un augment molt notable de la inversió, que se situarà prop dels cinc milions d’euros. “És evident que el fet de no haver de fer inversions a Arcalís ens permetrà fer altres inversions a la parròquia, podrem dedicar més diners a la parròquia i si cada cop hi ha més inversió ens faran créixer d’una forma sostinguda i interessant de cara a tota l’economia del país”, argumenta el cònsol major, Josep Àngel

