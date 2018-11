Les activitats aquàtiques dels Serradells es traslladen al Lycée i al Janer

El comú ha reubicat deu extraescolars que practiquen 430 usuaris de l'equipament

Piscina dels Serradells Piscina coberta dels Serradells Arxiu

Actualitzada 28/11/2018 a les 18:52

Redacció Andorra la Vella

El comú d’Andorra la Vella ha traslladat les activitats aquàtiques dirigides que estan programades en horari extraescolar al Centre Esportiu dels Serradells a les piscines del Col·legi Janer i del Lycée Comte de Foix, després de l’incendi que es va declarar a l’edifici. Es tracta de deu activitats extarescolars que practiquen 430 usuaris de l'equipament. S’han reconduït les classes per a infants de l’Escola de natació sincronitzada, del Grup competició de natació sincronitzada, l’Escola de natació, el Grup de tecnificació de natació i del Grup de competició de natació (infants i joves). També s’han reubicat els grups d’adults de màsters de natació, el Curs de natació d’iniciació i perfeccionament, el Curs de natació de preparació al part, l’Aquagym de la gent gran i el Curs de natació de gent gran.

En paral·lel, el Club Natació sincronitzada ha arribat a un acord amb el col·legi Sant Ermengol per poder-hi traslladar l’activitat i el Club Triatló Serradells ho ha fet amb el Lycée Comte de Foix.

El complex esportiu continua precintat, a l'espera de disposar els informes definitius dels Bombers i dels experts en sinistres que acreditin que l’estructura de l’edifici no ha quedat afectada per l’incendi, segons informa el comú.