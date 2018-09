Call desmenteix Roig i diu que hi ha una “entesa perfecta” amb el Govern

El cònsol menor va reconèixer que alguns projectes “no van amb la celeritat que voldríem” però que no es pot parlar de boicot

El cònsol menor lauredià, Julià Call, va contradir ahir, durant la inauguració de la Vila Medieval, la “sensació de boicot” que tenia Josep Roig per part del Govern cap a la parròquia. Segons va afirmar “l’entesa és perfecta”. “Ells fan la seva feina i analitzen els projectes, la seva viabilitat i després donen resposta. Sí que és cert que a vegades no responen amb la celeritat que voldríem, però no tenim cap embolic, almenys amb els cònsols”. Call va al·legar motius de seguretat en la retirada del projecte d’ampliació de l’horari del Tobotronc per part de Camprabasa, una decisió de