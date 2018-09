El comú aprova l’ordenament de convivència que estableix sancions als amos que deixin les mascotes a les terrasses i balcons durant la nit

Els propietaris que no netegin l’orina que els seus gossos facin al carrer seran sancionats amb una multa de 60 euros i amb una de 100 si no porten l’ampolla d’aigua. Aquestes són només dues de les mesures que preveu la nova ordinació de convivència ciutadana, higiene i medi ambient que es va aprovar ahir en la sessió del consell de comú amb els vots a favor de la majoria de DA i dels consellers de Cd’I + L’A, i l’abstenció de les del PS+I. La norma, tal com la va definir el conseller de Medi Ambient i Innovació, David