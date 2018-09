La parròquia estrena un circuit d'orientació

És un recorregut d’uns cinc quilòmetres, amb uns 350 metres de desnivell, dissenyat per Francesc Poujarniscle

Serracanta va presentar ahir un nou circuit d’orientació per “acostar l’activitat esportiva al poble”. Es tracta d’un recorregut d’uns cinc quilòmetres, amb uns 350 metres de desnivell, que ha estat dissenyat pel director de l’Escola de professions esportives i de muntanya, Efpem, Francesc Poujarniscle. La idea és que sigui operatiu tot l’any i s’estrenarà el pròxim 7 d’octubre amb la prova anual que organitza a la parròquia l’ECOA. “Ja feia temps que treballem en una proposta com aquesta i creiem que serà un nou atractiu per al comú i que s’adapta perfectament a la política que seguim de relacionar esport