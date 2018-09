El comú estrena un camí d'orientació fix entre Segudet i el coll d'Ordino

El circuit, que ha suposat un cost inferior a 1.500 euros, s'estrenarà el diumenge 7 d'octubre amb una cursa per equips

Actualitzada 25/09/2018 a les 17:42

Redacció Ordino

El comú d'Ordino ha presentat aquest matí un circuit d'orientació fix que es podrà utilitzar durant tot l'any, ja que no presenta zones perilloses. Es tracta d'un recorregut de dificultat mitjana entre el Segudet i el coll d'Ordino, que ofereix dues modalitats: la llarga, de cinc quilòmetres i mig i 350 metres de desnivell, i la curta, on es du a terme un itinerari de quatre quilòmetres i 250 metres de desnivell. El recorregut té com a finalitat potenciar l'orientació dels participants i la integració amb el medi ambient mitjançant la cerca de setze fites numerades, amb l'ajuda d'un mapa que els guiarà pel terreny. El disseny de l'itinerari ha anat a càrrec el director de l'Escola de Professions Esportives i de Muntanya (Efpem), Francesc Poujarniscle, amb un cost inferior als 1.500 euros, segons ha fet saber el conseller de Turisme, Esports i Dinamització, Jordi Serracanta.

Així mateix, el diumenge 7 d'octubre es donarà el tret de sortida d'aquest nou camí, ja que l'Esquí Club Ordino-Arcalís (Ecoa) organitza una cursa d'orientació per equips. Les inscripcions es poden realitzar fins al 4 d'octubre, a través del web de l'entitat i a un preu de 12 euros.