Els col·legis de la Peletera i la Sagrada Família tenen un nou camí escolar

Aquest nou tram compta amb senyalització vertical i bona part del recorregut esdevé 'zona 30' pels vehicles a motor

Actualitzada 24/09/2018 a les 14:11

La cònsol major, Trini Marín, el ministre d'Ordenament Territorial, Jordi Torres, i el ministre d'Educació, Eric Jover, han inaugurat aquest matí l'últim tram de camí escolar d'Escaldes-Engordany fins els col·legis de la Peletera i la Sagrada Família. Aquest recorregut senyalitzat transcorre pel carrer d’Engordany, la plaça Creu Blanca, l'avinguda del Pessebre, el passatge Peces Caldes, el passatge del riu i la plaça de l’església. Aquests nous trams s'afegeixen als ja existents, que finalitzen a les escoles de primera ensenyança andorrana i espanyola de la parròquia. Per la seva banda, el ministre Jordi Torres ha anunciat com a novetat que aquest camí escolar està marcat amb senyalització vertical, en lloc d'estar marcat al paviment, per "evitar" el ràpid deteriorament de les marques vials i senyalitzar així de manera unificada i homogeneïtzada el recorregut. El titular d'Ordenament Territorial també ha senyalat que bona part del recorregut esdevé zona 30 per als vehicles a motor. Per la seva banda, Trini Marin, ha explicat que també s'han portat a terme altres mesures com la retirada de cotxes del carrer la Peletera o l'ampliació de les voreres al carrer Príncep De Gaulle. La cònsol ha explicat que aquesta obra és una de les demandes que van traslladar al comú el jovent al consell d'infants i també es tracta d'un compromís a acomplir del comú, en ser Escaldes parròquia amiga de la infància per UNICEF.