Actualitzada 21/09/2018 a les 07:00

El departament d’aparcaments del comú d’Escaldes-Engordany ha ampliat el nombre de places d’aparcament de motocicletes. En total, s’han habilitat fins a 155 places gratuïtes a l’interior de set aparcaments comunals. L’objectiu és facilitar als usuaris alternatives per evitar que no aparquin en zones no habilitades per a vehicles de dues rodes.