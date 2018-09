El coordinador del partit a Ordino diu que “amb l’avançament electoral tot s’ha relaxat una mica”

El Partit Socialdemòcrata (PS) començarà a treballar aquesta tardor per intentar activar el pacte amb els Liberals d’Andorra (L’A) a Ordino. Així ho va afirmar el coordinador dels socialdemòcrates ordinencs, Víctor Iriarte, que va explicar que després de l’aturada estival l’activitat es reprendrà en qüestió de setmanes. En concret, Iriarte va avançar que “a principis d’octubre” el comitè parroquial del PS “començarà a marcar el timing de reunions per prendre una decisió”. “La meva intenció és que per part nostra a l’octubre, en un parell de reunions, puguem tenir definit i puguem ratificar o no l’acord amb els liberals”.

