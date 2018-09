Actualitzada 20/09/2018 a les 07:03

Per segon any consecutiu la parròquia de Sant Julià de Lòria celebra la Setmana de la gent gran amb motiu del Dia internacional d’aquest col·lectiu. La iniciativa, que repeteix a causa de l’èxit de l’anterior edició, en què es van aplegar al llarg dels set dies un miler de participants, pretén potenciar un envelliment actiu tant en l’àmbit físic com mental dels padrins.