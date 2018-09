La corporació publica una llista de residents al BOPA que seran eliminats del registre si no proven que segueixen vivint a la parròquia

El comú de la Massana ha publicat un edicte al BOPA en el qual demana a 124 persones que regularitzin la seva situació al cens de població de la parròquia. En cas que aquestes persones no acreditin que encara són residents en el període d’un mes, seran eliminades del cens. Aquesta acció forma part d’un sistema d’actualització del registre de població que el comú de la Massana va activar fa tres anys per eliminar del cens aquelles persones que ja han deixat de residir a la parròquia però no ho han notificat.

El mes de maig passat es va realitzar la