“Millor és qui ho intenta” és el lema dels Jocs Special Olympics 2018

Actualitzada 18/09/2018 a les 21:18

Redacció Andorra la Vella

La sala Sant Jordi del Palau de la Generalitat de Catalunya ha acollit aquest dimarts al vespre la presentació dels Jocs Special Olympics 2018, en un acte encapçalat pel president de la Generalitat, Quim Torra. La cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, i l’alcalde de La Seu d’Urgell, Albert Batalla, han acudit a la presentació.

“Millor és qui ho intenta” és el lema dels Jocs 2018, donat a conèixer pel president d’Special Olympics Catalunya, Sergi Grimau, qui ha destacat la importància de “creure en un mateix”. Andorra la Vella i La Seu d’Urgell, seus de l'esdeveniment, acolliran 1.500 esportistes entre el 4 i el 7 d’octubre. Conxita Marsol ha posat l’accent en l’experiència que suposarà per Andorra la Vella acollir uns Jocs que permeten fer visible l’esport inclusiu i acostar-lo a la ciutadania. Andorra comptarà amb prop de 500 voluntaris, dels quals cal destacar la participació i implicació d’un llarg centenar de joves estudiants de Formació Professional. L’alcalde, Albert Batalla, ha subratllat que esport i solidaritat són els elements que expliquen la vocació per acollir els Jocs i el llegat que en deixaran.

El dia 20 de setembre es donarà el tret de sortida al recorregut de la torxa olímpica amb una gran festa a la ciutat de Barcelona. La torxa recorrerà tot el territori català fins arribar el dia 4 a Andorra la Vella, on se celebrarà l’acte d’inauguració dels Jocs Special Olympics 2018.