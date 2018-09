Actualitzada 18/09/2018 a les 07:04

Per tal de prevenir la processionària, els set comuns, en una campanya conjunta, han iniciat el tractament contra la plaga d’aquesta eruga, perillosa en especial per als gossos i altres animals de companyia. Segons els mateixos comuns, el producte emprat no és nociu ni per a les persones, ni per als animals ni per a la resta del medi natural.