La comissió de festes critica la falta de suport del comú

Lamenten que han tingut poc marge per preparar els actes de Sant Corneli

La comissió de festes d’Ordino, que està formada en gran part per gent jove de la parròquia, lamenta el poc suport que té per part del comú. En un escrit publicat al seu compte de Facebook, l’organització critica que la corporació cada cop els dona “menys suport per organitzar” les festes de la parròquia. La gota que ha fet vessar el got de la paciència del jovent de la localitat han estat els pocs dies que han tingut per poder organitzar activitats per la festa major de Sant Corneli i Sant Cebrià, que es van celebrar el cap de setmana

#2 Cert

(17/09/18 09:49)



#1 Ordinavi end

(17/09/18 08:17)