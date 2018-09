Barbero aposta per un pacte però no repetir amb Laurèdia en Comú

La consellera de DA veu difícil anar en solitari a uns comicis i per això estudiaria altres opcions que no siguin reeditar l’actual

La consellera de l’àrea Social de Sant Julià de Lòria i membre de DA, Paqui Barbero, va reconèixer que seria “difícil” concórrer en solitari a les pròximes eleccions comunals, previstes el desembre del 2019, i va apostar per buscar un pacte que no sigui amb Laurèdia en Comú (LeC), després de l’experiència que ha estat aquesta legislatura. “A nivell personal, no reeditaria la coalició ni aniria amb ells tampoc. No estan disposats a treballar i és difícil que es refaci el pacte en aquestes condicions”, però va afegir que “hem de ser realistes i tinc clar que seria difícil que

