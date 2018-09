El PS activarà les negociacions per un pacte amb L'A els pròxims dies

El coordinador del partit afirma que les converses les han mantingut fins ara les cúpules nacionals i que ells directament encara no han parlat

La direcció del PS començarà a “bellugar-se” els pròxims dies i intentarà activar el pacte amb el partit liberal perquè Ordino sigui la quarta parròquia on es signi, després del mes d’agost, quan s’han “parat” les converses engegades. Segons Víctor Iriarte, coordinador de la formació, l’activitat es reprendrà pròximament amb un comitè i diverses accions per “animar” la gent després del pe-ríode de vacances. “És veritat que ha estat una mica parat per ser agost, però abans ens havíem reunit amb els nostres comitès i per part nostra tenim ganes de fer-ho aviat per motivar de nou la nostra gent”,