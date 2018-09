Tots el comuns menys el d’Andorra la Vella donen per bona la quantitat de diners que han de rebre de part del Govern

Els comuns de Canillo, Escaldes-Engordany, Encamp, la Massana, Ordino i Sant Julià de Lòria han donat per bona la quantitat de diners a rebre que el Govern va anunciar aquest any en concepte de la Llei de Transferències per a cadascuna de les corporacions del Principat. D’aquesta manera, deixen el comú d’Andorra la Vella com l’única parròquia que ha manifestat el seu desacord amb les xifres, les quals van impugnar en considerar que a la corporació li corresponen més diners dels 9,6 milions que l’executiu els ha comunicat que els transferirà. La cònsol d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, que va