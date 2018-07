Marsol diu que el rec del Solà “sempre” serà zona de risc

El tram del camí afectat per l’esllavissada es manté tancat per seguretat

Conxita Marsol va recordar que la zonadel Solà és de risc i que hi pot haver noves esllavissades com la que hi va haver diumenge passat, encara que va assegurar que treballen per evitar-les. “Sabem que és una zona complicada i que situacions com aquesta acostumen a passar, malgrat que està molt més protegida ara que fa 20 anys.” Per això, la cònsol major de la capital diu que “el risc hi és i sempre hi serà, encara que nosaltres seguirem treballant per protegir la zona”. Un dels elements clau per aconseguir-ho és la vegetació, que com en el cas