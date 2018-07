Mandicó veu el trencament de Grandvalira com “un pas enrere”

El cònsol no entendria que Saetde fes un forfet conjunt amb Arcalís “quan s’està acabant amb el més important”

El cònsol major de Canillo, Josep Mandicó, considera que trencar Grandvalira “és fer un pas enrere” i promet que seguirà lluitant “fins al final” per mantenir el forfet conjunt. “Mantenim totes les ganes i tota la il·lusió del món perquè tot continuï més o menys igual, però com sempre hem dit no depèn només de nosaltres”. En aquest sentit, el cònsol canillenc no entendria que es fes un forfet conjunt entre Saetde i Arcalís “quan s’està trencant el més important. Crec que això és fer unes quantes passes enrere i ens estem equivocant”. Mandicó, però, manté una lleugera fe que