Marsol afirma que alguns dels trams finalitzaran abans d’hora i que els 15 dies que queden serviran per polir els últims detalls

La cònsol major, Conxita Marsol, va assegurar ahir que els treballs de l’avinguda Meritxell finalitzaran tal com estava previst, el 3 d’agost, dia que “es podrà fer la inauguració planejada”. Segons Marsol, “malgrat que no podem dir que les obres estan acabades, i per tant no ens podem relaxar, sí que és evident que falta poc i ara difícilment pot passar res greu que ens impedeixi inaugurar el dia previst”. La cònsol va indicar que alguns trams ja estan acabats i que altres, com ara la zona del carrer de la Unió o la part alta, des de la rotonda