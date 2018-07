Liberals demana que Helena Laza acrediti la titulació en Belles Arts

Lafoz diu que gent del poble i del comú li han insinuat que la directora de Cultura no tindria la carrera i per això proposa que de manera voluntària ho aclareixi

Liberals d’Andorra segueix molt molest amb la posició que ha pres la majoria encampadana per la polèmica generada per l’escultura Homenatge a l’esquiador, que s’ha d’ubicar a la rotonda de Valira Nova, i que té a l’epicentre la directora de Cultura, Helena Laza. Des del partit de la minoria entenen que se’ls està acusant “de fer-nos passar com a polítics que volem aprofitar la situació per desacreditar-los, i això ens sap greu”, va manifestar la consellera Maribel Lafoz, que també va afegir que “nosaltres només hem fet públic un neguit que existeix entre la gent del poble, però també entre