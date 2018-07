El comú nega haver encarregat l'estàtua a la directora de Cultura

La majoria es defensa afirmant que Helena Laza va fer uns esbossos a partir d’una recerca a la xarxa i que un serà l’escultura

La majoria encampadana va negar haver encarregat a la directora de Cultura, Helena Laza, el disseny de l’escultura Homenatge a l’esquiador, que s’haurà de col·locar a la rotonda de Valira Nova, tal com van denunciar dimecres passat els partits de la minoria. A més, a través d’un comunicat de premsa la majoria va acusar-los d’actuar “amb mala fe per perjudicar la imatge del comú”. Des de la corporació es va lamentar la publicació d’informació “que no era correcta”, i van carregar contra la minoria perquè “considerem que aquest fet ha desembocat en una situació de confusió que lamentem i fruit