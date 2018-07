Actualitzada 12/07/2018 a les 07:00

El comú va anunciar a través de les xarxes socials que la biblioteca d’Encamp estarà tancada des del 16 de juliol fins a final de mes per treballs de manteniment. L’espai és un lloc habitual on es desenvolupen activitats per als infants, com ara contacontes o tallers. La del Pas funciona amb normalitat.