Polèmica per l'encàrrec d'una escultura a la directora de Cultura

L’oposició acusa la majoria de no informar que Helena Laza n’és l’autora i L’A recorda que és la parella del conseller d’Urbanisme, Jordi Rich

Actualitzada 12/07/2018 a les 13:33

Arnald Sanllehy Andorra la Vella

La minoria encampadana es va mostrar “molt sorpresa” per l’encàrrec que la majoria a fet a la directora de Cultura, Helena Laza, perquè dissenyi una escultura que s’instal·larà a la rotonda de Valira Nova. Els partits de l’oposició van denunciar que aquesta informació no se’ls havia explicat ni a les comissions d’Urbanisme ni a la de Cultura, les dues on es podria haver fet. Joan Sans, conseller del PS+I va indicar que “ja hem demanat explicacions” al conseller d’Urbanisme, Jordi Rich, i a la directora de Cultura, “perquè amb la quantitat d’artistes que tenim al país creiem que s’hauria d’haver convocat un concurs per fer aquest encàrrec”. Sans va destacar que desconeixien aquesta contractació i després de les reiterades protestes seves i del representant dels liberals, Jordi Troguet, a la comissió de Cultura que es va fer ahir “han acabat reconeixent que va ser un error i ara esperem que hi hagi una rectificació”. Pel conseller socialdemòcrata, aquesta passaria per realitzar el concurs “encara que sigui entre els alumnes de l’escola d’art que tenim a la par­ròquia i que són els artistes del demà”. Per la seva part, L’A va enviar un comunicat de premsa on criticava durament la decisió de la majoria i la titllaven de “poc ètica”, entre altres motius perquè Rich és la parella sentimental de Laza. Sans no va voler entrar en aquesta polèmica però sí que va comentar que per esvair dubtes “la directora hauria de renunciar a l’encàrrec i deixar que sigui algun dels artistes del país qui faci l’escultura, que segons tinc entès, perquè he parlat amb algun d’ells, encara ens estalviaríem diners”.

Des de liberals, la consellera Maribel Lafoz va indicar que “no compartim les formes de fer del comú” i va lamentar haver-se assabentat per la premsa, “com malauradament passa sovint”, ja que “no es va comunicar a la comissió d’Urbanisme”, va recalcar. Des del partit blau es va parlar de “sentiment d’indignació que s’ha generat” per aquest fet i van subratllar “la manca d’ètica” demostrada perquè “un conseller encarrega a la seva parella una escultura per a una rotonda”. Per Lafoz, “malgrat que el fons pot estar bé, no ens agraden les formes com s’han fet, amagant als consellers de l’oposició a qui s’encarregava el disseny de l’escultura”.

#15 Meri

(12/07/18 15:26)



#14 Prou

(12/07/18 15:07)



#13 Roger

(12/07/18 14:47)



#12 Cifuentes laza

(12/07/18 14:01)



#11 M. F.

(12/07/18 13:32)



#10 sofia

(12/07/18 13:24)



#9 Elsa

(12/07/18 12:25)



#8 Joan

(12/07/18 11:50)



#7 VENGA Yaaa

(12/07/18 11:48)



#6 RJ

(12/07/18 11:06)

Veure’n més