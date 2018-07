La cònsol i la consellera Vilarrubla reben bones impressions del nou lloc

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, i la consellera de Social, Ester Vilarrubla, es van desplaçar ahir fins a la localitat francesa de Saint-Sernin-sur-Rance per visitar la trentena d’infants que hi estan realitzant les colònies d’estiu i per escoltar les seves demandes i impressions, ja que és la primera vegada que es fan fora del país des que l’alberg de la Comella, el tradicional espai on es feien, ha estat llogat per ubicar el British College of Andorra.

Marsol i Vilarrubla van comprovar la qualitat de les instal·lacions on es duen a terme les colònies i van escoltar les