La llum de la Massana

El comú va retre homenatge a mossèn Bordes, el portador de la llum elèctrica a la Massana, en un acte que es va fer ahir al migdia a la plaça de la Ciutadania.

Mossèn Bordes va arribar a la Massana el 1901 provinent de Bescaran (Alt Urgell). Llavors la situació de la parròquia era ben diferent, amb una societat que vivia principalment de l’agricultura i del tabac. Hi havia “escassetat” i per això moltes persones havien d’emigrar a França per guanyar-se la vida. En aquest escenari, mossèn Bordes es va esmerçar per millorar les condicions de vida de la gent. Ho va recordar el cònsol major de la Massana, David Baró, en el discurs de reconeixement al reverend nascut a la Seu d’Urgell, noranta anys després de la seva mort a la Massana.

