Jordi Torres afirma que servirà per donar a conèixer el patrimoni de la parròquia i alhora per atreure més turistes

Posar en valor els orris del Principat i aconseguir crear un nou atractiu turístic a Encamp. Amb aquest objectiu, el comú va presentar ahir el projecte per connectar, a través d’una ruta de senderisme de dotze quilòmetres, vuit d’aquestes construccions ramaderes ubicades a la parròquia. El cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, va explicar que la corporació va engegar els treballs el 2013 per poder fer realitat una ruta que preveu que estigui totalment operativa el 2021, després dels treballs arqueològics necessaris per condicionar i restaurar els orris seleccionats.

Torres, però, va anunciar que l’any vinent es podran programar algunes excursions puntuals